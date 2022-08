Het Korps Politie Caribisch Nederland vraagt aandacht voor het volgende:

In de maand juni 2022 zijn er inbraken gepleegd bij de horeca gelegenheden Ocean Oasis in Punt Vierkant en Cuba Compagnie aan het Wilhelminaplein in Playa. Bij beide inbraken is er een kluis met een grote hoeveelheid geld meegenomen.

Politie vraagt uw hulp bij het opsporen van de dader. Op de volgende camerabeelden is de dader te zien. Herken je de dader of heb je mogelijk informatie die naar de dader kan leiden, neem dan contact op met de politie via 715 8000 of via de anonieme tip lijn 9310.