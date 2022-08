KRALENDIJK- Vanaf maandag 1 augustus 2022 is Bureau Slachtofferhulp voor onbepaalde tijd naar Destiny Building verhuisd. Het bureau is nu gevestigd in het Destiny Building aan de Kaya Soeur Bartola 9, gelegen achter het ziekenhuis.

Bureau Slachtofferhulp blijft bereikbaar via de telefoon op 717 – 6181 tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 7:30 – 12:00 en 13:30 17:00 uur. Mailen kan altijd via [email protected].