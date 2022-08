WILLEMSTAD – De vermiste piloot uit Colombia, Guillermo Cortés Núñez is niet op Curaçao. Dat zegt de politie van het eiland in een persverklaring.

De 23-jarige Colombiaan is op 21 mei wel op Curaçao aangekomen, maar volgens de gegevens van de Curaçaose Immigratie op 27 mei weer vertrokken met bestemming Bonaire.

Daarmee krijgt het vermissingsverhaal uit Colombia een nieuwe wending, want de ouders van Núñez wisten niet beter dan dat hun zoon op Curaçao gezien was bij Falki Aviation Curaçao, waarna sinds 10 juni niets meer van hem vernomen is. Toen zat hij al dus al twee weken op Bonaire, als de lezing van de Curaçaose politie klopt.

Hij had zijn vader wel verteld dat hij werkte voor iemand die vliegtuigen had en privévluchten maakte naar eilanden als Bonaire en andere nabijgelegen eilanden.

De politie van Bonaire heeft nog niet gereageerd op vragen van Bonaire.nu over eventuele passages van Núñez langs de immigratie op Flamingo Airport.