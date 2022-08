KRALENDIJK- Op 26 augustus verschijnt de biografie van L.D. Gerharts, de man die vanaf 1931 aan de wieg heeft gestaan van de zakelijke, toeristische en politieke ontwikkeling van Bonaire.

Gerharts bracht begin jaren 1930 elektriciteit naar het eiland, haalde Albert Plesman over om in 1936 de KLM naar Bonaire te laten vliegen, bouwde de eerste professionele supermarkt en bakkerij, was betrokken bij de stichting van het Washington-Slagbaai Nationaal Park en speelde een rol bij de bescherming van de flamingo’s. Bovendien stichtte hij het eerste hotel op het eiland (Zeebad), en was hij verantwoordelijk voor de bouw van het ziekenhuis in de jaren 1970. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgde hij voor brood, groente en vlees voor de gevangenen in het interneringskamp en hun bewakers. Daarnaast had hij na de oorlog zitting in het parlement van de Nederlandse Antillen, was hij gedeputeerde op Bonaire en in 1948 lid van de delegatie van de Ronde Tafel Conferentie waar gesproken werd over de dekolonisatie van de koloniën Curaçao en Suriname.

Politiek

Al deze zaken komen in de biografie gedetailleerd aan de orde. Enkele hoofdstukken zijn ook gewijd aan het ontstaan van de politieke cultuur op Bonaire en Gerharts’ rol daarin. Voor iedereen die het politieke bedrijf op Bonaire beter wil begrijpen belangrijk om kennis van te nemen.

Natuurlijk wordt ook aandacht geschonken aan Gerharts’ veroordeling voor ontucht met minderjarige jongens. Een zwarte bladzijde in zijn leven, waarvan hij altijd heeft volgehouden dat het een politieke opzet was. De zoektocht naar de waarheid leest als een thriller.

Het boek geeft een unieke inkijk in het leven van L.D. Gerharts, zijn initiatieven en daadkracht tegen de achtergrond van het rustieke Bonaire van bijna 100 jaar geleden.

Auteur

René Roders, de schrijver van de biografie, is ruim 10 jaar geleden begonnen met het verzamelen van informatie over L.D. Gerharts. Hij heeft Gerharts’ persoonlijke archief kunnen raadplegen en personen gesproken die hem hebben gekend. Hij heeft het afgelopen jaar uit meer dan vijftig bronnen alles van belang samengebracht en in 14 hoofdstukken beschreven. Het boek komt zowel in Nederland als op Bonaire en Curaçao uit, telt bijna 280 bladzijden met 29 foto’s en wordt uitgegeven door LM Publishers in Edam, Nederland. Het boek is op Bonaire vanaf 27 augustus verkrijgbaar bij de Bruna boekwinkel. De schrijver is daar tussen 10 en 12 uur aanwezig. Het boek kost $ 28,50.

Presentatie

De presentatie van het boek door de schrijver vindt plaats op 27 augustus om 27 augustus bij Bruna is van 2 tot vier in de middag bij boekhandel Bruna.