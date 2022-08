KRALENDIJK- De Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft recent de aankoop van het 20-kamer tellende Hotel Central in het centrum van Kralendijk, Bonaire afgerond. In dit pand bevinden zich tevens een café/restaurant en een commerciële ruimte.

Hotel Central is, zoals de naam aangeeft, zeer centraal gelegen en geliefd bij zowel regionale als internationale zakenreizigers en toeristen. Het bestuur van PCN is enthousiast over de aankoop. “PCN heeft eerder uitgesproken actief te blijven beleggen op de drie BES-eilanden. Deze aankoop op Bonaire past uitstekend in ons lokale beleggingsbeleid. Naast een beoogd positief rendement, is het voor PCN van groot belang om een economische en maatschappelijke bijdrage aan de gemeenschap van Bonaire te leveren.”

Exploitatie

De exploitatie van het hotel wordt uitbesteed aan MVSG Group, een Bonairiaanse onderneming, bestaande uit een groep ‘young professionals’. MVSG is mede geselecteerd om haar passie èn focus om Hotel Central te moderniseren, waarbij er in de toekomst nieuwe faciliteiten geboden worden om elke gast een optimale beleving te kunnen geven.

“Hotel Central heeft alles in zich om te transformeren naar een hip, technologisch geavanceerd hotel, in combinatie met de ‘vibes’ van het moderne Bonaire. Wij zijn er trots dat PCN ons als partner heeft geselecteerd en zijn ervan overtuigd dat wij als team Hotel Central een vernieuwde, betere toekomst kunnen bieden”, aldus Ginuervel Roach, één van de bestuurders van MVSG.

PCN zal binnenkort bij Hotel Central in duurzame energie investeren ter ondersteuning van Blue Destination Bonaire. Meer updates hierover volgen op een later tijdstip.