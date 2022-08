KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) introduceert een aangepaste seniorenbeleid voor vervroegde uittreding van haar medewerkers. OLB-ambtenaren tussen de 64 en 60 jaar oud die minimaal 10 jaar werken bij de lokale overheid, krijgen dankzij deze regeling de mogelijkheid om vóór hun feitelijke pensioendatum vervroegd uit te treden.

Ook medewerkers die jonger zijn dan 60 jaar wordt deze mogelijkheid geboden. Zij moeten dan tenminste 30 dienstjaren hebben opgebouwd waarvan minimaal 10 jaar bij het OLB.

Bij de Bonairiaanse overheid zijn momenteel 119 medewerkers boven de 58 jaar werkzaam. In de achterliggende periode zijn gesprekken gevoerd met medewerkers die gebruik willen maken van de seniorenregeling en ook hebben er verschillende informatiesessies plaatsgevonden. Uit de groep die in aanmerking komt is een inventarisatie gemaakt en is besloten om een gefaseerde afvloeiing in te voeren. Dit jaar zullen 27 ambtenaren met vervroegd pensioen gaan. In 2023 zullen 28 medewerkers gebruik maken van de regeling en voor 2024 zijn dit 34 medewerkers.

Niet verplicht

Gedeputeerde Hennyson Thielman, belast met de portefeuille Personeelszaken: “Het seniorenbeleid vormt een belangrijk onderdeel bij het revitaliseren van het ambtelijk apparaat op Bonaire. Gebruik maken van de regeling is niet verplicht, maar de ambtenaren die ik heb gesproken werken meer dan 40 jaar voor het OLB en zij geven aan hun opgedane kennis en ervaring nu toch graag op een andere manier in te willen zetten, zoals bijvoorbeeld het werken met kinderen. Voor hen is het dan ook heel fijn dat wij deze regeling hebben geïntroduceerd.”