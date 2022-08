KRALENDIJK- Wie dezer dagen moet reizen van Bonaire naar Curaçao of omgekeerd is nog niet jarig. Momenteel is de vraag naar tickets zo groot, dat deze soms wekenlang niet beschikbaar zijn.

Wie van Curaçao naar Bonaire wil vliegen kan op 18 augustus voor het eerst terecht, bijna 3 weken later. Op EZ Air zijn nog tickets te vinden op 11 augustus, ook nog altijd bijna 2 weken na vandaag.

Hoewel de beide maatschappijen doorgaans voldoende stoelen beschikbaar hebben, is dat in de vakantieperiode overduidelijk niet zo. Het inzetten van extra vluchten klinkt eenvoudig, maar is dat niet altijd. Zo lopen de luchtvaartmaatschappijen ook aan tegen de grenzen van beschikbaar materieel en beschikbare piloten.

Vervelend is het gebrek aan enige alternatief. Ook over zee wordt geen passagierstransport aangeboden tussen de twee eilanden.

Afwezig

Helaas is met name de Rijksoverheid al heel lang afwezig in de discussie over het luchttransport tussen de eilanden. Hoewel door velen wordt betoogd dat transport tussen de rijksdelen een verantwoordelijkheid is van de Rijksoverheid, houdt deze zich angstvallig stil en laat het transport geheel over aan particuliere marktpartijen.

Een rapport van het onderzoeksbureau SEO, gevolgd door een rapport van de Commissie Hartman deed aanbevelingen voor het aangaan van een Public Service Obligation (PSO) tussen de eilanden, waarmee prijzen worden beheerst en de overheid eisen kan stellen aan de hoeveelheid capaciteit die wordt ingezet.

De respectievelijk transportministers schuiven het rapport en de besluitvorming over de PSO’s graag voor zich uit, waardoor reizigers tussen de beide eilanden met de gebakken peren zitten, zowel als het gaat om prijzen, als om de ingezette capaciteit.