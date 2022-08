KRALENDIJK- Begin augustus start een traject bij het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) dat moet leiden tot een modernere meldkamer.

Het project zal ruim twee maanden in beslag nemen. De huidige meldkamer krijgt een compleet nieuwe inrichting en wordt voorzien van nog modernere apparatuur waarmee KPCN naar eigen zeggen nog betere service mee kan verlenen.

“De ontwikkeling van een nieuwe meldkamer voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius is voor het Korps Politie Caribisch Nederland een onmisbare schakel in het creëren van inzicht en overzicht in de hulpverleningsoperatie. Dit maakt het mogelijk om snel en slagvaardig in te grijpen in de operatie en een actieve bijdrage te leveren aan een effectieve hulpverleningsinzet. Deze inrichting zal voldoen aan de standaarden van gemeenschappelijke meldkamers in Nederland”, aldus KPCN in een persbericht op zondag.

Verhuizing

Door de verbouwing zal de meldkamer tijdelijk ergens anders in het gebouw van de politiebureau in Playa gehuisvest worden. Tijdens de verhuizing is er de mogelijkheid dat er storingen omtrent de bereikbaarheid kunnen optreden. Op het moment dat hier sprake van is, zal dit op een snelle manier via de radio en sociale media gecommuniceerd worden met de nummers die op het moment gebruikt kunnen worden.

De meldkamer is 24 uur per dag bereikbaar op 911 en 112. Dit is het noodnummer voor alle hulpdiensten zoals de politie, ambulance, de brandweer, de KMar en de kustwacht.