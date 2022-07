WILLEMSTAD – Het reddingsteam van politie, brandweer en defensie dat op zoek is naar de vermiste Nederlandse toerist Daniel Dresden hebben in het gebied ten zuiden van Seru Bientu een levenloos lichaam aangetroffen.

De politie heeft nog niet bevestigd dat het aangetroffen lichaam van de 45-jarige man uit Leiden is. Daniel Dresden ging dinsdag een wandeling maken in de buurt van Jeremi en wordt sindsdien vermist.

Het gebied is alleen te belopen via de zogenaamde Zevenbergen Trail, maar de parkorganisatie van Christoffelberg raadt die tocht af zonder kompas en GPS, omdat de kans op verdwalen groot is.

De Zevenbergen Trail is slecht gemarkeerd en de weg naar de trailhead is afgesloten. Vanaf een kleine parkeerplaats moet je bijna drie kilometer lopen voordat je zelfs bij de trailhead aankomt. Onder de Curaçaose zon kan de extra afstand een gematigde wandeling tot een inspannende wandeling maken.

Zodra er meer bekend is zullen we een update plaatsen.