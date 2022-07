KRALENDIJK- De Wereldbank start op verzoek van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) een enquête met als doel inzicht te krijgen in wat de prioriteiten en gevoelens van de bewoners zijn ten aanzien van stedelijke en toeristische ontwikkeling.

De enquête zal verwerkt worden in een uitgebreider rapport dat eveneens zal worden aangevuld met interviews met experts en eerder uitgevoerde technische studies. Het rapport zal evaluaties bevatten van potentiële groeiscenario’s en het zal het bestuurscollege ondersteunen bij het maken van strategische keuzes inzake duurzame ontwikkeling.

De enquête zal van 2 augustus t/m 15 augustus 2022 op verschillende locaties op het eiland worden afgenomen onder de inwoners van Bonaire. De resultaten zullen worden teruggekoppeld tijdens informatiesessies voor de inwoners.

“Het is van groot belang dat Bonaire zich op een duurzame en verantwoorde manier ontwikkelt. We bevinden ons nu op een doorslaggevend punt en we moeten op basis van goede informatie weloverwogen beslissingen nemen voor de toekomst van ons eiland”, zegt gedeputeerde van Economie en Toerisme, Hennyson Thielman.

Financiering

Het programma wordt gefinancierd door het -door de Europese Unie bekostigde- Technical Assistance Program for Disaster Risk Financing and Insurance in Caribbean Overseas Countries and Territories (OCTs) (Programma voor technische bijstand inzake financiering en verzekering van rampenrisico’s in Caribische Landen en Gebieden Overzee (LGO’s).

Het bestuurscollege roept inwoners op hun input te geven in de enquêtes, die in verschillende talen beschikbaar zullen zijn.