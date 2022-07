Natuurorganisatie Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA lanceert een klimaatactieplan voor Caribisch Nederland. Dit plan geeft concrete aanbevelingen voor alle Nederlandse Caribische eilanden over zowel klimaatadaptatie als mitigatiestrategieën om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

De Nederlands-Caribische eilanden zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, aldus DCNA. Het leven en levensonderhoud van mensen, evenals de meeste economische activiteiten, bevinden zich in de buurt van kustgebieden, terwijl de unieke natuur van de regio al onder druk staat door menselijke invloeden. Dit wordt nog verergerd door het feit dat, vanwege het kleine geografische gebied van het eiland en de beperkte menselijke capaciteit, de veerkracht om te herstellen van rampzalige gebeurtenissen laag is.

Als natuurbeheerders in Caribisch Nederland merken de parken verenigd in het DCNA uit de eerste hand hoe het veranderende klimaat de eilanden nu al beïnvloedt. Zij beschouwen het als essentieel voor alle overheden, zowel in Nederland als in Caribisch Nederland, om hun plan te omarmen en samen te werken met lokale belanghebbenden aan de implementatie van een klimaatslimme toekomst voor de, zoals zij zeggen, prachtige eilanden en hun gemeenschappen.

Naarmate de effecten van klimaatverandering verergeren, is het volgens DCNA van essentieel belang dat er meer wordt gedaan om de implementatie van mitigatie- en adaptatiestrategieën in Caribisch Nederland te verbeteren.

Duurzame ontwikkeling en bestrijding van klimaatverandering vereisen een geïntegreerde aanpak die prioriteit geeft aan natuurbescherming, energieonafhankelijkheid, duurzame toerisme-industrie en een diverse blauwe economie.

Maar het belangrijkste is dat dit een gezamenlijke inspanning moet zijn waarbij landen samenwerken om elkaars inspanningen en vastberadenheid te versterken.