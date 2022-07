Er komt vanaf de tweede helft van september een nieuwe vaccinatieronde op alle Caribische eilanden. Eerste krijgen mensen met een verhoogd risico een herhaalprik. Het gaat dan om mensen die risico lopen op een ernstige ziekte en sterfte door een COVID-19 besmetting. Ook zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten en cliënten komen als eerste aan de beurt. Daarna volgt de overige bevolking van 12 jaar en ouder.

In Bonaire, Sint Eustatius, Saba en de landen binnen het Koninkrijk, Curaçao, Aruba, Sint Maarten geldt dezelfde aanpak als in Nederland.

Hoewel niet goed te voorspellen, geeft het OMT in Nederland aan dat er in de nazomer rekening gehouden moet worden met een toename van infecties en de daarbij behorende oplopende belasting voor de zorgketen en maatschappelijke belasting (door vele absenties).

Bij voorkeur gaat er gevaccineerd worden met de vaccins van Moderna en BioNTech/Pfizer. Deze vaccins, gericht tegen zowel de omikron BA.1- als Wuhan-virusvariant, zijn volgens het OMT te prefereren vanwege de verwachting dat ze een bredere bescherming bieden in vergelijking met de huidige vaccins. Uit de beschikbare data blijkt dat de neutraliserende antistoffen tegen omikronvarianten bij deze vaccins effectiever zijn dan die na vaccinatie met de andere, monovalente vaccins.

Registratie van bivalente vaccins is aangevraagd, en de verwachting is dat deze vaccins vanaf september worden goedgekeurd en beschikbaar komen. De levering van nieuwe vaccins is afhankelijk van de timing van registratie bij de EMA. Er bestaat de mogelijkheid om in dat geval de najaars-campagne uit te laten voeren met de aangepaste vaccins of de huidige vaccins.

De CAS-landen en Bonaire zullen net als Europees Nederland de najaarsronde starten met de griepprikgroep. Gezien het bevolkingsaantal op Saba en Sint Eustatius is de gefaseerde aanpak die in Europees Nederland en op de grotere eilanden gehanteerd wordt niet wenselijk.

Daarom zal voor deze eilanden een campagne gestart worden waarin de gehele bevolking vanaf 12 jaar (op voorwaarde van registratie van de nieuwe vaccins) een COVID-19-herhaalprik aangeboden krijgen, zoals dat eerder ook is gedaan.