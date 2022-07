Roosdom Tijhuis Bonaire zoekt een nieuwe collega!

Wegens een sterkte groei van onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar een projectadministrateur. Naast onze lopende projecten zullen wij op korte termijn verschillende nieuwe projecten opstarten, waaronder het ontwikkelen van een woonwijk met 120 woningen en een bedrijfspand in het centrum van Kralendijk.

Over Roosdom Tijhuis Bonaire

Roosdom Tijhuis Bonaire is een ontwikkelende bouwer met tientallen jaren ervaring in de bouwsector op Bonaire. Ons moederbedrijf, productie en materieeldienst bevinden zich in Rijssen, Nederland. De Twentse grondslagen van ons moederbedrijf zijn terug te vinden in onze pragmatische, nuchtere manier van denken en doen. Daarnaast, is het onze kracht dat we vrijwel alles zelf doen van planontwikkeling, architectuur en kopersbegeleiding tot aan de productie en realisatie op de bouwlocatie. Roosdom Tijhuis Bonaire is onder andere betrokken als bouwer / ontwikkelaar van Delfins Beach Resort en Watervillas Bonaire.

Wil jij worden ingezet op mooie bouwprojecten, samen in een team van professionele collega’s en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging op Bonaire? Dan zoekt Roosdom Tijhuis Bonaire jou!

Dit ga je doen als projectadministrateur

Als projectadministrateur ben je medeverantwoordelijk voor de financiële projectadministratie van a tot z. Je stelt de projectrapportages samen en bewaakt deze. Daarbij zorg je ervoor dat alle relevante informatie over de gebudgetteerde en gerealiseerde projectresultaten tijdig, correct en volledig beschikbaar zijn. Jij haalt er hierbij veel voldoening uit om het onderste uit de kan te halen in jouw projecten. Ook schrik jij er niet van terug om de uitvoering aan te spreken op hun verantwoordelijkheden in het proces. Je bent zowel een team player als iemand die graag zelfstandig werkt.

Daarnaast zal je ook:

De werkbegrotingen na goedkeuring verwerken;

De banken, inkomende en uitgaande facturen, belastingaangiftes en urenstaten

controleren en verwerken;

Stand opnames maken en signaleren waar de afwijkingen zitten t.o.v. de

werkbegroting;

Prognoses voor het einde van het project opstellen samen met de uitvoerder en de

projectleider;

Periodieke projectrapportages opstellen;

Met jouw eigen input richting geven aan de inrichting van de projectadministratie;

De kwaliteit van de projectadministratie bewaken.

Naast je werkzaamheden als projectadministrateur zal een deel van je werkzaamheden ook bestaan uit personeelsadministratie:

De administratie van alle personeelszaken onderhouden;

De (contractuele) gegevens van medewerkers registreren en up-to-date houden;

Vragen van collega’s beantwoorden;

De werving en selectie van nieuwe collega’s ondersteunen.

Dit is jouw nieuwe team

Ons team bestaat op dit moment uit 17 medewerkers, 10 op de bouw en 7 collega’s op kantoor. Binnen dit team krijg je veel vrijheid om je werk goed uit te voeren – iets wat jou als echte doener zeker aanspreekt. Natuurlijk kun je wél altijd op je collega’s terugvallen. De lijntjes zijn kort – zowel voor werk gerelateerde zaken als voor dingen die je buiten werktijd meemaakt.

Dit breng je mee als projectadministrateur

Iemand met ervaring in de financiële (project) administratie of een financiële administratieve rol in een project en organisatie;

Tenminste een afgeronde opleiding HEAO (BA/ BE);

Kennis van ‘Quickbooks’ en ‘Payroll’ is een pré.

Minstens zo belangrijk vinden wij wie je bent, wat je ambities zijn, maar ook of je een goede match vormt met de collega’s in het team en de organisatie. Competenties waar de toekomstige collega idealiter over beschikt:

Goede communicatieve vaardigheden i.v.m. nauwe samenwerking met afdelingen;

Gestructureerde en overzichtelijke manier van werken;

Analytisch denkvermogen;

Een hands on werkmentaliteit;

Flexibel, zelfsturend en zelf startend;

Oplossingsgericht.

Dit krijg je van ons

Een salaris dat past bij jouw ervaring en opleiding;

De mogelijkheid om je steentje bij te dragen aan toonaangevende projecten;

Een telefoon van de zaak;

Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen;

Een prettige werkplek en natuurlijk fijne collega’s.

Sollicitatie

Heb je interesse of zou je graag meer informatie wensen? Stuur dan je gegevens en CV naar [email protected]. Na de sluiting van de vacature hoor je zo snel mogelijk of we je uitnodigen voor een kennismaking.

