KRALENDIJK- Wannadive Bonaire, een duik operator met 2 duikcentra op het eiland, stelt hun spoelbakken open voor alle duikers op het eiland in een poging de verspreiding tegen te gaan van een besmettelijke koraalziekte die het rif aan kan tasten.

Eigenaar Bart Snelder zegt dat het beschikbaar stellen van de spoelbakken voor alle duikers -en niet alleen de eigen klanten- niet zozeer een marketing gimmick is, maar meer ingegeven is vanuit de gedachte dat iedereen zoveel mogelijk moet bijdragen aan mitigerende maatregelen. “Een verontrustende koraalziekte, die al vrijwel het hele Caribisch gebied heeft getroffen, heeft nu ook de riffen van Bonaire bereikt. In plaats van er diplomatiek over te zwijgen, heeft Wannadive besloten er zoveel mogelijk aan te doen”.

Stony Coral Tissue Loss Disease, ook wel Skittle D genoemd, is erg besmettelijk. Volgens Snelder kan goed afspoelen helpen de verspreiding van de ziekte en de schade die dit met zich mee brengt te vertragen of te stoppen. “Er is aangetoond dat duiken een factor is in de verdere verspreiding van de ziekte”, aldus Snelder.

Volgens Snelder zullen de boten van Wannadive vanaf 1 augustus daarom meerdere spoelbakken aan boord hebben, zodat duikers alle spullen tussen elke duik kunnen afspoelen. “Omdat we twee locaties hebben op het eiland, één in het noorden en één in het zuiden, is het ook gemakkelijk om de uitrusting tijdens het duiken vanaf de kust op elk moment uit te spoelen. We zullen al onze gasten dringend verzoeken dit te doen. Daarnaast stellen we onze spoel- en douchefaciliteiten open voor alle duikers op Bonaire. We hopen dat alle duikwinkels op Bonaire zullen volgen”, aldus de duikoperator.

Zoet water

Ook zegt Snelder dat zijn duikschool in contact staat met natuurorganisaties om te kijken of alleen afspoelen met zoet water afdoende is of dat het nodig is nog zaken aan het water toe te voegen. “We zullen onze wetenschappers ook zo regelmatig als nodig raadplegen en verslag uitbrengen over de voortgang”.

Snelder zegt dat hoewel de ontwikkeling zorgelijk is, er ook reden voor hoop is. “De ziekte bestaat al een paar jaar en er worden behandelingen ontwikkeld. Daarnaast is Bonaire zeer pro actief geweest met haar koraalvernieuwingsprogramma”.

De duikoperator herinnert duikers er ook aan dat het vanwege de ziekte belangrijker is dan ooit om koralen tijdens het duiken niet aan te raken.