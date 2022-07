KRALENDIJK – Wie recent langs landhuis Karpata is gereden heeft wellicht gemerkt dat er iets gaande is. Rondom het landhuis is volop gesnoeid waardoor de vroegere plantagewoning vanaf de weg weer meer zichtbaar is geworden. Stichting Cocari II heeft plannen om het landhuis in haar oude glorie te herstellen en het een maatschappelijke bestemming te geven en het voor het publiek toegankelijk te maken.

Landhuis Karpata is misschien wel het meest karakteristieke cultuur-historische en monumentale erfgoed op Bonaire. Het landhuis heeft echter lang leeg gestaan en is daardoor sterk vervallen. Het landhuis met het bijbehorende landgoed ligt vlakbij Rincon aan de kustweg naar het Gotomeer. Het Bestuurscollege van Bonaire en Stichting Cocari II gaan er samen voor zorgen dat het landhuis wordt gerestaureerd. Ook de aloë-oven zal weer in ere worden hersteld.

Tijdens de renovatie, die ongeveer een jaar tijd in beslag gaat nemen, zal de nadruk liggen op duurzaamheid. Naast de keuze voor duurzame materialen zal er ook gebruik worden gemaakt van zonne-energie voor de stroomvoorziening van de voormalige plantagewoning. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de kennis van historicus Boi Antoin en FuHiKuBo. Zij zullen advies geven over de historische details tijdens de restauratie. De stichting wil zo snel mogelijk starten met de renovatiewerkzaamheden om zo nog meer schade aan de gebouwen te voorkomen.

Over de nieuwe bestemming die het landhuis moet krijgen is momenteel nog niet veel bekend. Het is niet ondenkbaar dat STINAPA er bijvoorbeeld een bezoekerscentrum gaat inrichten vanwaar activiteiten kunnen worden ondernomen. Stichting Cocari II heeft hierover al gesprekken gehad met de natuurbeschermingsorganisatie.

Missie van stichting Cocari II

De missie van Stichting Cocari II is het behoud van het culturele erfgoed op Bonaire. Oude gebouwen worden in ere hersteld en krijgen bij voorkeur een maatschappelijke bestemming. Daarnaast worden de gebouwen ook voor het publiek toegankelijk gemaakt. Doordat de stichting geen winstoogmerk heeft kunnen er leningen tegen gunstige voorwaarden worden afgesloten bij het Stichting Nationaal Restaurantiefonds in Nederland. Daarnaast werkt Stichting Cocari II nauw samen met het Bestuurscollege van Bonaire en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Stichting Cocari II heeft voorheen ook de voormalige basisschool en Kas di Seur in Rincon gerestaureerd. De vervallen panden zijn door de stichting, in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Bestuurscollege, volledig gerenoveerd. Tegenwoordig zijn er een dagbesteding voor ouderen en een politiebureau gevestigd. Daarnaast staat er in de planning om het Fraterhuis, ook bekend als Hotel Bonaire Inn, achter de katholieke kerk in Kralendijk, volledig te renoveren.