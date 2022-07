KRALENDIJK – De groep BES-studenten die hun studie in Nederland gaan vervolgen zullen aanstaande maandag naar Nederland vertrekken.

De groep vertrekt maandagavond om 9 uur in de avond, maar de bedoeling is dat iedereen rond 7 uur in de avond al is ingecheckt zodat afscheid kan worden genomen van de aanwezige familieleden en vrienden.

De groep studenten zal ook dit jaar in Nederland weer worden opgevangen en begeleiding krijgen van de Turan Goeloe organisatie.