KRALENDIJK- Volgens informatie van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) blijkt dat bij veel aanrijdingen op het eiland sprake is van bestuurders die onder invloed van alcohol verkeren. Cijfers van de afgelopen twee weken wijzen uit dat gebleken is dat in twaalf gevallen alcoholgebruik een rol speelde.

Het vele alcoholgebruik is aanleiding voor de politie om de komende periode de controles op alcoholgebruik in het verkeer te intensiveren.

Het KPCN wijst er daarom nog maar eens op dat het gebruik van alcohol een negatieve invloed heeft op het reactievermogen. “Het gebruik van alcohol vertraagt je reactievermogen, waardoor je minder snel kan reageren en zowel jezelf en andere weggebruikers in gevaar brengt.”

Consequenties

Het KPCN herhaalt ook nog eens wat mogelijke consequenties zijn van het rijden onder invloed, indien de bestuurder wordt aangehouden. “Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Bent u betrokken bij een ongeluk? Dan wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle”, aldus de woordvoerster van de politie op het eiland.