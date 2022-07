Chogogo Kiteschool zoekt een kite instructeur!

Vanaf augustus zijn wij opzoek naar hardwerkende, positieve en energieke kite instructeurs om ons te helpen onze passies te delen en te verspreiden! Ben jij minimaal 3 maanden beschikbaar en heb jij een passie voor kitesurfen en de ‘surfers’ lifestyle? Dan ben je op het juiste adres.

Chogogo Kiteschool is dé plek in de Baai van Kralendijk om te kiten. Vanaf onze zeilboot geven wij niet alleen kite lessen maar organiseren wij ook zeiltrips. We focussen ons op alle niveaus en type kiters. Wij geloven dat persoonlijke relaties en aandacht ervoor zorgt dat de kite experience van de student anders is dan anderen. Dit doen wij voornamelijk door het geven van één-op-één lessen. Op deze manier kunnen we de lessen samenstellen naar de behoefte van de student.

Profiel:

Wij zoeken iemand die minimaal 3 maanden beschikbaar is. Daarnaast heb jij een verantwoordelijke houding, ben je geduldig, wil je graag jouw enthousiasme overbrengen aan onze studenten én vind je het leuk vindt om te helpen bij het organiseren van zeiltrips en andere events. Samen zorgen we ervoor dat iedereen weggaat met een glimlach en een nieuwe ervaring rijker. Daarnaast heb je aantoonbare ervaring in het lesgeven en/of beschik je over een certificaat.

Wat bieden wij?

We werken hard maar genieten ook veel! Bij rustige dagen of windstille dagen is altijd voldoende te doen en te organiseren zodat we nog steeds mensen in verbinding kunnen brengen met onze lifestyle. Denk aan trips rondom Klein Bonaire, Sunset Trips, het organiseren van borrels of zelf genieten van een goede kite sessie.

We zijn flexibel in jouw werktijden, bieden een goed salaris en zorgen ervoor dat er altijd voldoende drinken en gezond eten aanwezig is bij ons op locatie. We verwachten een bepaald niveau van kitesurfen en enige ervaring op gebied van lesgeven.

Wij zijn een klein team met een groot hart. Lijkt het jou leuk om ons team te versterken? Stuur een bericht naar [email protected] of WhatsApp ons via +599 700 5073. We zijn altijd bereikbaar. Om een goed beeld te krijgen van waar wij zitten en wat wij doen. Bekijk onze website: www.chogogokiteschool.com of volg ons op social-media @chogogokiteschool. Hopelijk spreken we elkaar snel!

