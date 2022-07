KRALENDIJK- Een groep van 12 medewerkers van Selibon heeft met succes een cursus afgerond en daarvoor op dinsdag een certificaat in ontvangst genomen.

De driedaagse cursus ‘Omgaan met chemisch afval’ werd verzorgd door Peter van Gelder expert op het gebied van veiligheid en specifiek op het omgaan met gevaarlijke stoffen. “Voor Bonaire is dit een heel goede zaak. De medewerkers weten nu hoe ze moeten omgaan met chemisch afval zonder teveel het milieu te belasten”, verzekert Van Gelder. De docent zegt onder de indruk te zijn van Selibon en de staat van de gebouwen van het bedrijf.

Veel geleerd

Valeska Frinidat, de enige dame in de groep deelnemers, is als beste geslaagd. “Ik heb verschillende nieuwe dingen geleerd. Allemaal dingen die ik voorheen niet wist. Ik ben blij en tevreden, want ik merk dat ik vooruitga. Elke cursus die ik volg, verhoogt mijn motivatie als werknemer”. Frinidat werkt al 17 jaar bij Selibon. “Als ik het vergelijk met vroeger, dan vind ik dat er nu sprake is van een grote groei bij Selibon”, zegt de Seilibon medewerkster trots.