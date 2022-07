WILLEMSTAD – Bij een actie van de Kustwacht nabij Curaçao is een drugssmokkelaar doodgeschoten. De Kustwacht kwam dinsdag in actie toen ze een verdachte boot, een zogenaamde gofast, wilde aanhouden.

De bemanning gooide een deel van de lading, vermoedelijk cocaïne, overboord en probeerde met de speedboot weg te komen. Daarop schoot de kustwacht gericht op de motoren in een poging de boot te stoppen. Een van de opvarenden raakte daarbij dodelijk gewond.

Daarop wist de Kustwacht de boot staande te houden. Vijf opvarenden werden gearresteerd en het lichaam van de zesde persoon is geborgen. 1620 kilo verdovende middelen was nog aan boord en is in beslag genomen.

Onderzoek

De vijf verdachten, het stoffelijk overschot en de drugs zijn overgedragen aan het Korps Politie Curaçao die het onderzoek voortzet. Nu de kustwacht betrokken was bij de onderschepping en er iemand om het leven is gekomen, is ook de landsrecherche betrokken bij het onderzoek.