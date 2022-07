KRALENDIJK- Het zogenoemde cyberteam van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is sinds kort lid van de internationale organisatie ‘No More Ransom’.

No More Ransom biedt sleutels voor ontgrendeling van versleutelde bestanden en informatie over hoe kan worden voorkomen dat gebruikers geïnfecteerd raken.

No More Ransom is zes jaar terug gelanceerd door Europol, de Nederlandse Politie (Politie) en IT-beveiligingsbedrijven en bood aanvankelijk vier tools voor het ontgrendelen van verschillende soorten ransomware en was alleen beschikbaar in het Engels.

Aandacht

Om het zesjarig bestaan van de organisatie te vieren wordt extra aandacht gegeven aan ransomware door middel van video’s met onder andere preventietips op social media te plaatsen. Kijk voor de video’s op de Facebook pagina’s van Korps Politie Caribisch Nederland of Rijksdienst Caribisch Nederland.

Mensen die slachtoffer zijn geworden van een van bovengenoemde cyberaanvallen, of mogelijk met andere cyber crime delicten te maken hebben gehad, kunnen contact opnemen met de afdeling Cyber Crime van Korps Politie Caribisch Nederland via telefoonnummer 715 8000 of e-mailadres [email protected]