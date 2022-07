ROTTERDAM – Dit weekend start de 35ste editie van Zomercarnaval in hartje Rotterdam. Volgens de organisatoren drie dagen passie, vuur, pracht en praal. Uitgegroeid van een kleinschalig feestje tot het grootste evenement van Nederland waarin meer dan dertig culturen vertegenwoordigd zijn.

De Zomercarnaval Straatparade is het kleurrijke hoogtepunt van Zomercarnaval en vindt plaats op zaterdag. Deze grote optocht van 2,5 kilometer door het centrum van Rotterdam begint om één uur ‘s middags.

De praalwagens ontbreken tijdens het Zomercarnaval. Vanaf dit jaar rijden er alleen eenvoudigere muziekwagens met dj’s mee. Reden is het gebrek aan opslagloodsen in de stad, waar de wagens gestald kunnen worden.

Vrijdag 29 juli is de warming-up vanuit drie locaties en de Lighting Parade op de Coolsingel.

Zomercarnaval werd voor het eerst in 1983 gevierd in Utrecht onder de naam ‘Antilliaans Zomercarnaval’, als equivalent van het carnaval in het Caraïbisch gebied.

Inmiddels is het uitgegroeid tot een grootschalig driedaags evenement dat bezoekers uit heel Nederland en daarbuiten aantrekt. De jaarlijkse Straatparade van Zomercarnaval in Rotterdam wordt door ruim één miljoen mensen bezocht.

