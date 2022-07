GENT- In de week van 11 juli vond de tweede editie van de Saba Statia NVT Zomerschool plaats. Dit is een zomerschool voor docenten die Nederlands geven op de basisscholen van Saba en Sint Eustatius.

Het evenement wordt georganiseerd door Adriaan D’Haens, directeur van Helder Language Academy en expert taalonderwijs. “Tijdens de summerschool volgen de docenten een druk programma vol inspirerende workshops en presentaties over taalonderwijs. Het is een mooi voorbeeld van hoe, met de steun van Erasmus+, expertise over de grenzen heen kan worden gedeeld”, aldus D’Haens.

Maar liefst 10 docenten waren bereid een deel van hun zomervakantie op te offeren om tijd te investeren in hun professionele ontwikkeling als docent Nederlands als Vreemde Taal. Volgens D’Haens mogen de deelnemers hiervoor geprezen worden.

Gent

Voor de tweede keer op rij wordt de zomerschool georganiseerd door de stad Gent. Voor deze editie werden de banden met de stad verder verstevigd. Zo fungeerde dit jaar het indrukwekkende gebouw van De Krook als cursuslocatie en kregen de docenten de gelegenheid om de collectie Nederlandse leerboeken voor het leren van Nederlands in de stadsbibliotheek te bezoeken. De zomerschool werd afgesloten met een officiële receptie op het stadhuis, gehost door Evita Willaert- schepen van Onderwijs.

De Saba Statia NVT Zomerschool is een initiatief van Adriaan D’Haens, expert taalonderwijs en directeur van Taalacademie Helde. De zomerschool wordt georganiseerd samen met de basisscholen van Sint Eustatius en Saba, Stad Gent en geniet de steun van Erasmus+.