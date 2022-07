Word jij onze nieuwe medewerker? Teamleider electronica, meubels & non-food

Fulltime (40 uur), per direct.

Durf jij het aan? Een nieuwe baan? Maak nu een nieuwe stap in jouw carrière en solliciteer direct voor teamleider electronica, meubels & non-food.

Zoeken wij iemand met jarenlange verkoopervaring? Nee, eigenlijk niet. Wij zoeken iemand met passie, betrokkenheid en enige verkoopervaring. Heel veel processen leer je op de vloer toch?

Heb je affiniteit met electronica, meubels en non-food artikelen? Vind je het leuk de producten mooi te presenteren voor onze klanten? Denk je graag met ons mee over nieuwe producten of leuke specials? Zou je graag een stukje inkoop doen? Dan is dit echt een baan voor jou!

Naast deze uitdagende baan ben je als teamleider ook aanspreekpunt voor klanten. Je zal vragen beantwoorden en problemen oplossen. Daarnaast ben je een aantal keer per week verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de deze afdeling en de supermarkt.

Waarom zou je bij ons willen werken? BonDiGro begon in 2013 uit protest tegen de hoge supermarkt prijzen op Bonaire. Niet veel later begonnen wij ook met de verkoop van huishoudelijke apparaten, witgoed en meubels. En met succes; door ons bestaan zijn de prijzen bij alle supermarkten & andere electronica winkels flink gedaald. Wij noemen dit met trots “het BonDiGro effect”.

Dus, ben jij gek op uitdagingen, MBO niveau slim, goed met computers, heb je een rijbewijs en ben je een beetje competitief? En vooral: lijkt het jou leuk om “het BonDiGro effect” verder te vergroten? Stuur ons dan een mail en wie weet zit jij binnenkort bij ons aan tafel voor een gesprek.

Wij bieden jou een goed startsalaris. Tevens is er een bonusregeling en zijn er verdere doorgroeimogelijkheden in salaris en verantwoordelijkheden.

Contact gegevens: Sollicitaties ontvangen wij graag alleen per e-mail of brief afgifte op onderstaande adres.

BonDiGro Home & Electronics

Kaya Industria 29

T.a.v. Roland Schalker

E-mail: [email protected]

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

