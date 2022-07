Een baan bij een gezellige en dynamische kantoor, Dat is toch echt iets voor jou!

Wij zoeken een Finance Assistant

Jij rapporteert aan de Manager, woont en werkt op Bonaire en bent flexibel en zeer gedreven om de klant altijd de beste service te verlenen.

Bovendien heb je minimaal 1 jaar werkervaring in soortgelijke functie en vind je het leren van nieuwe werkwijzen en methoden een uitdaging. Je bent erg zelfstandig en ziet het als een uitdaging om de gehele administratieve transacties van klanten te controleren tot het opmaken van jaarrekeningen. Dus het controleren van de financiële boekingen, het opstellen van rapportages en het samenstellen van jaarrekeningen is voor jou leuk werk. Je kunt trends zien en volgen, transacties herkennen die niet in het rijtje passen, zodat je fouten snel kunt spotten. Belastingen vormen een belangrijk onderdeel van ons werk en jij kunt belastingaangiften verzorgen alsook het aanmaken, beheren en bewaken van het klanten dossier.

Vooropleiding

Jou vooropleiding is HBO of Bachelor of Science, richting financiële administratie. Daarnaast ben je zeer oplettend, scherp en kritisch van nature. Kennis hebben van de belasting wetgeving van de BES is een pré.

Wij bieden jou een goede bezoldiging aan met groei mogelijkheden, marktconforme secundaire voorwaarden en bovenal een leuke en dynamische werkomgeving. Tot gauw!

Mocht je jezelf hierin herkennen, aarzel dan niet en neem gelijk contact met ons op door je Curriculum Vitae op te sturen naar [email protected] tot en met 17 augustus 2022.