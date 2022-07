KRALENDIJK- Normaal krijgen de dierenartsen van Flamingo Island Veterinary Center vooral honden en katten te zien, maar ook voor een meer exotische operatie deinzen zij niet terug.

Dat bleek deze week toen Jochem Lastendrager en Mirte Kruijt een flamingo te hulp schoten die last had van een gebroken poot. De flamingo werd onder narcose gebracht, waarbij het hoofd werd geplaatst in een plastic limonadefles als geïmproviseerd zuurstof masker. Ook werd de roze patiënt afgedekt met aluminium folie om deze op temperatuur te houden.

Als de botten straks weer aan elkaar zijn gegroeid zal de flamingo weer normaal kunnen lopen. Volgens de dierenartsen was de ingreep een aparte, maar ook weer niet een waar zij voor terugdeinzen. “Er zijn nu eenmaal heel veel soorten dieren op het eiland en die moeten indien nodig ook geholpen worden”, aldus de dierenartsen van de kliniek die de naam ‘Flamingo’ nu echt verdient in de naam.