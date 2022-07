Beveiliger Delta Security Bonaire | Fulltime en parttime M/V

Een veilige omgeving op Bonaire én Curaçao is waar Delta Security zich dag en nacht mee bezighoudt. Een groeiend bedrijf met inmiddels een gevestigde naam.

We zijn op zoek naar beveiligers. Als beveiliger zorg jij ervoor dat onze klanten – en hun klanten – zich tijdens jouw dienst veilig voelen. Je bent alert, hebt oog voor details en schakelt snel bij bijzonderheden. We hebben plek voor nieuwe collega’s.

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging?

Wat we jou bieden:

Een marktconform salaris en fijne secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een sportabonnement en bij gebleken ook pensioenopbouw;

Samenwerking met collega’s die met passie te werk gaan;

Een doorlopende opleiding d.m.v. interne trainingen;

Ruimte om door te kunnen groeien;

Een uitdagende functie in de beveiligingssector binnen een jong en groeiend bedrijf.

Functie eisen:

Je beveiligt het terrein van leuke projecten (o.a. de haven, diverse hotels, RCN gebouwen, etc.);

Je voert toegangscontroles uit;

Je administreert en controleert bezoekers;

Je informeert bezoekers omtrent de regels en ziet toe op de naleving;

Je alarmeert politie, brandweer of ambulance bij calamiteiten;

Je rapporteert over het verloop van de uitgevoerde werkzaamheden.

Wat verwachten we van jou:

Je hebt bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie;

Je bent woonachtig op Bonaire of bereid hiernaartoe te verhuizen;

Je hebt een recente VOG of bent bereid deze aan te vragen;

Je bent klantvriendelijk en flexibel qua werktijden (vroeg, laat en nacht);

Je bent stressbestendig en een communicatieve teamspeler.

Reageren

Heb je interesse of vragen? Stuur je motivatie en CV naar [email protected] of bel naar +599 717 1877. We komen graag met je in contact!

