Wij zijn met spoed op zoek naar ervaren apothekersassistenten die voor een periode van drie maanden in ons ziekenhuis willen komen werken.

Fundashon Mariadal heeft vier apotheken. Een ziekenhuisapotheek en drie openbare apotheken. Wij zijn op zoek naar medewerkers voor de openbare apotheken.

Dit ga je doen

Je gaat alle voorkomende werkzaamheden als apothekersassistent doen. Zoals het bewaken, controleren, verstrekken, distribueren van genees- en zelfzorgmiddelen. Ook geef je voorlichting/ advies. Je voert zelfstandig kwaliteitscontroles uit en je beheert en bewaakt de voorraad van de apotheek en de afdelingen. Je bent inzetbaar in het ziekenhuis, maar ook op de andere locaties van de apotheek, elders in Kralendijk of Rincon.

Dit neem je mee

Je hebt de juiste diploma’s op minimaal MBO 4 niveau, eventueel met aanvulling pharmacy practitioner. Als je ervaring hebt met bereiding van cytostatica of aseptische middelen is dat een pré.

En ook belangrijk

Je komt voor een korte periode dus het is handig als je iemand bent die zich snel aanpast en werkzaamheden ‘ziet’.

Dit bieden we je

De functie van Apothekersassistent is ingedeeld in FWG Functiegroep 40 met een salaris van minimaal $ 2.434,- en maximaal $ 3.292,- bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek.

Wij betalen jouw vlucht naar Bonaire en regelen en betalen jouw huisvesting. Verder ontvang je een vergoeding voor de kosten die je maakt om naar Bonaire te komen (max $ 750,00)

Meer informatie

Meer weten of solliciteren? Neem gerust contact op met Henk via deze link:

https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/83/welke-apothekersassistent-komt-ons-drie-maanden-helpen-op-bonaire

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.