KRALENDIJK- De Partij voor de Vrijheid (PVV) komt op voor de integriteit van gezaghebber Edison Rijna.

De partij van Geert Wilders kroop op donderdag in de pen met een brief aan staatssecretaris Alexandra Van Huffelen, met het verzoek opheldering te verstrekken over een al dan niet aanwezige stemplicht voor de eerste burger in het bestuurscollege van het eiland.

De polemiek, aangezwengeld door journalist René Zwart (die door gezaghebber Rijna wordt ingehuurd voor PR-doeleinden, red.), draait nog steeds over de stem die Rijna recent in het BC uitbracht vóór het verstrekken van een vergunning aan het omstreden Sunset Beach Resort.

Hierbij is een kernvraag of de gezaghebber verplicht is om te stemmen, bij zaken die binnen het BC ter tafel liggen, of dat zijn stem optioneel zou zijn. Juist omdat daar geen duidelijkheid over lijkt te bestaan nam de Tweede Kamer recent een motie aan die gezaghebbers opriep tot terughoudendheid bij het stemmen over de verlening van vergunningen of een wijziging van bestemmingsplannen.

Miskleun?

Volgens Zwart heeft staatssecretaris Van Huffelen in haar informatie naar de Kamer ‘misgekleund’, maar anderen zijn daar nog niet zo zeker van. “De stemplicht geldt wel binnen de Raad, maar niet binnen het Bestuurscollege”, zegt een ingewijde, die het een slechte zaak zegt te vinden als de gezaghebber in zijn eentje zo’n grote invloed kan aanwenden binnen het bestuurscollege.

De PVV wil nu weten van Van Huffelen of zij bereid is haar excuses aan te bieden aan Rijna, indien mocht blijken dat zij de Kamer op dit punt niet juist heeft voorgelicht. Volgens de partij is de reputatie van Rijna, door het gebeuren ‘ernstig geschaad’.

Op Bonaire zelf lijken burgers vooral van mening dat het niet zozeer de aangenomen motie of verkeerde informatie van Van Huffelen is die Rijna in diskrediet heeft gebracht, als wel het feit dat hij in de pers steeds met de mond het ene belijdt en in de praktijk precies het tegenovergestelde doet.

Het feit of hij mocht stemmen of niet, maakt nog niet duidelijk waarom hij met de minderheid binnen het BC vóór verlening van de vergunning stemde, in plaats van met de politieke meerderheid tegen.

Beleid

Hoewel het mogelijk is dat er geen ambtelijke bezwaren bestaan tegen het verlenen van een vergunning voor de constructie van een hotel met 5 bouwlagen, is er anderzijds beleid vastgesteld binnen de eilandsraad welke aangeeft dat het Openbaar Lichaam streeft naar de bouw van kleinere boetiekhotels tot maximaal 100 kamers. Het Sunset Beach Resort zou daar, met 245 kamers, ruim overheen gaan.