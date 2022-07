KRALENDIJK- Bonaire ziet de afgelopen weken zowel het aantal mensen dat zich laat testen, als het aantal positieve testen weer oplopen.

Volgens cijfers van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is het aantal geteste personen in een week tijd toegenomen met 40%. Daarbij steeg het aantal nieuwe positieve testuitslagen met 25%. Ook de zogenaamde incidentie (aantal nieuwe meldingen op 100.000 personen) steeg tot boven de 300.

Het OLB constateert daarmee dat het aantal positieve testen het hoogste is sinds begin mei van dit jaar. Ook valt op dat de incidentie, in tegenstelling tot de situatie in Europees Nederland, nog niet daalt.

Anderzijds wordt opgemerkt dat het aantal mensen dat met Corona in het ziekenhuis terecht komt op Bonaire erg laag blijft. Afgelopen week ging dat opnieuw om één enkele persoon.