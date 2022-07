KRALENDIJK- Dankzij nieuwe machines bij het bedrijf BWM Infrastructure, zal op korte termijn bijna drie keer zoveel asfalt op Bonaire geproduceerd kunnen worden.

Gisteren werd door BWM Infrastructure stilgestaan bij de nieuwe machines en de grotere productiecapaciteiten. Het zal nog ongeveer twee weken duren, vóór de machines daadwerkelijk kunnen worden ingezet.

De huidige productiecapaciteit ligt rond de 30 ton per dag. Met de nieuwe machines wordt het mogelijk 90 ton per dag te produceren. Voor de faciliteit was een investering nodig van rond de 2.5 miljoen dollar.

Volgens Wendel Bonifacio van het moederbedrijf van BWM Infrastructure op Curaçao zijn de nieuwe machines nog maar het begin van verdere investeringen op Bonaire.