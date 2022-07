Vacature BKCN Aspiranten voor de functie van manschap A.



Wil jij een bijdrage leveren aan een veilige samenleving in Caribisch Nederland? Ben je sportief en een teamplayer? Lees dan gauw verder!

VMBO/MBO | Saba, Bonaire en St. Eustatius | 36 uur | Vacaturenummer: P&O2022_05_006 | sluitingsdatum: 22 juli 2022

Functieomschrijving

Het Brandweer Korps Caribisch Nederland (BKCN) is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De minister van Veiligheid en Justitie is korpsbeheerder van BKCN. BKCN is de uitvoeringsinstantie voor de basisbrandweerzorg, hulpverlening, vliegtuigbrandbestrijding en rampenbestrijding. Er is één brandweerkorps met vestigingen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. De brandweerorganisatie staat voor daadkracht, behulpzaamheid en betrouwbaarheid.

Als het alarm afgaat moet je in staat zijn een topprestatie te leveren. Bij incidenten en calamiteiten kent de brandweer een strak omlijnde hiërarchische commandostructuur. Je treedt als team op in de basisbrandweerzorg, bij technische hulpverlening, bij vliegtuigbrandbestrijding en bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Je functie is ook gericht op het vakbekwaam blijven en bijscholing om nieuwe inzichten binnen het vakgebied te verwerven.

Functietaken

De functie bestaat uit twee onderdelen; een repressief onderdeel en een beheersmatig onderdeel. Voor het repressieve onderdeel treed je op als brandweervrouw/ -man onder leiding van een bevelvoerder. Geoefendheid in het vak en een sportieve fysieke fitheid zijn voorwaardes voor het kunnen uitoefenen van de functie van manschap A. Je voelt je verantwoordelijk om daar zelf zorg voor te dragen in je dagelijkse leven, maar ook door bijvoorbeeld deel te nemen aan oefenprogramma’s rond fitheid en sport. Voor het beheersmatige onderdeel verricht je overige werkzaamheden in opdracht van de bevelvoerders/ploegchefs waaronder taakaccenten.

Onregelmatige diensten

Onze medewerkers werken op Saba en Statia in onregelmatige diensten en onze medewerkers op Bonaire werken in een 24 uurs wachtdienst. Overdag is er een strakke dagindeling van oefenen, sport en werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld preventie, onderhoud aan materieel en het schoonmaken van voertuigen. Werkzaamheden die elk moment onderbroken kunnen worden door een alarmoproep.

Functie-eisen

Je beschikt over een vmbo- / mbo-werk- en denkniveau;

Je hebt rijbewijs B;

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Je bent stressbestendig, gedreven, flexibel en een teamplayer;

Je hebt een uitstekende gezondheid en conditie, je bent sportief;

Het succesvol behalen van een Periodiek preventief medisch onderzoek is noodzakelijk voor het uitvoeren van o.a. manschap A functie binnen BKCN.

Jouw profiel

Je weet problemen snel in kaart te brengen en bent in staat om besluitvaardig te handelen. Je neemt verantwoordelijkheid, toont initiatief en bent stressbestendig. Ten slotte heb je een professionele en collegiale werkhouding en is samenwerken voor jou vanzelfsprekend. Je bent je bewust van het representatieve karakter van de functie waarop je solliciteert.

Wat bieden wij?

Een aanstelling conform het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

Een salaris in de aanloopschaal, gedurende de opleiding minimaal $ 1.331,- tot maximaal $ 1.873,-;

Daarna wordt het salaris gewaardeerd op functieschaal 5 minimaal $ 1.507,- tot maximaal $ 2.152,-;

Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);

Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,– bruto);

Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van de opleiding. Na het succesvol behalen van de opleiding een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren, werkhouding en een positief beoordelingsresultaat;

Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Procedure

Uit jouw brief moet blijken dat je met jouw motivatie, kennis en karakter past in de omschreven functie. Na de brievenselectie ontvang je een uitnodiging voor de selectieprocedure of een afwijzing. De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen:

Fitheidstest

Sollicitatiegesprek en/of proefdraaien met de ploeg

Arbeidsvoorwaardengesprek

Aanstellingskeuring

Aanstellingseisen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);

De afgifte van een Verklaring Geen Bezwaar (VGB) i.v.m. de te verrichten werkzaamheden op de airport van Bonaire;

Het Nederlanderschap;

Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.198,– in 2022) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Voor informatie:

Bonaire: Waarnemend Lokaal Commandant Gravey Anthony, +599 786 4596, [email protected]

Saba: Lokaal Commandant Julio Every, +599 790 0482, [email protected]

St. Eustatius: Waarnemend Lokaal Commandant Marvin Dollison, +599 790 7704, [email protected]

Digitaal solliciteren

Je kunt je Curriculum Vitae voorzien van motivatie sturen naar: [email protected]

