KRALENDIJK – Op World Mangrove Day, dinsdag 26 juli, worden 400 nieuwe plantjes geplant even ten zuiden van de witte slavenhuisjes.

Dit is het initiatief van de Mangrove Maniacs die op World Mangrove Day dit evenement organiseert en de nieuwe planten beschikbaar stelt. Wil jij meehelpen en na afloop genieten van de zonsondergang, geef je dan vandaag nog op! Je kan je melden via de facebook pagina of e-mail

Datum: 26 juli 2022

Tijd: 17.00 uur

Waar: ten zuiden van de witte slavenhuisjes