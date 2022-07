Door caribisch Netwerk | Marit Severijnse

KRALENDIJK – Met een minimumloon of uitkering kun je niet rondkomen in de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba of Sint-Eustatius. Consumentenbond Unkobon wil Nederland voor de rechter slepen. Wat vinden de mensen op straat hiervan?

Het minimumloon en de uitkeringen zijn al jaren veel te laag, blijkt uit verschillende onderzoeken en persoonlijke verhalen. Dat terwijl voedselprijzen, elektriciteit, water en internet op de eilanden veel duurder zijn dan in Europees-Nederland.

‘Veertig procent van Bonaire leeft in armoede’

In een interview met Caribisch Netwerk vertelt Wietze Koopman waarom consumentenbond Unkobon de Nederlandse staat voor de rechter wil slepen. “Het is een schandaal dat minimaal veertig procent van de Bonairiaanse bevolking ver onder het bestaansminimum leeft.”