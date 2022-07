SCHIPHOL – De Nederlandse consument gaat in Europa graag naar de Scandinavische landen, maar buiten Europa wordt vooral geboekt naar Curaçao, Bonaire en Kaapverdië. Dat meldt Travelpro.nl

Het aantal gemaakte boekingen in juni ligt zeven procent boven de cijfers van 2019. ​Vrijwel alle bestemmingen boekten meer klanten dan in 2019, waarbij toch wel de bestemmingen wat dichterbij en bereikbaar met een de auto het in het algemeen beter doen.

Boekingen naar Noord-Amerika, Azië en Australië/Nieuw-Zeeland liggen nog steeds onder het niveau van 2019.

Travelpro vergelijkt de cijfers 2022 met de cijfers van 2019 omdat de cijfers van 2020 en 2021 tijdens de coronapandemie geen goede vergelijkingsmaatstaf zijn. De steekproef wordt maandelijks gedaan onder 40.000 á 50.000 consumenten in Nederland.