KRALENDIJK- De vakbond ABVO bereidt een grootse viering voor om te vieren dat de vakbond, oorspronkelijk opgericht voor overheidsdienaren, de respectabele leeftijd van 86 jaar heeft bereikt.

Voor de viering brengt de ABVO drie muzikale groeperingen samen, zoals Buleria, Payola en Oreo. Voor ABVO leden is er een speciale entreeprijs van 25 dollar per persoon, maar er zijn ook kaartjes te krijgen van maar liefst 1000 dollar, waarvoor plaats mag worden genomen in een bijzonder VIP sectie.