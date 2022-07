Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is de lokale overheid van Bonaire. Het OLB bestaat uit vier directies die gezamenlijk de publieke taken uitvoeren. De directie Samenleving en Zorg (S&Z) is één van de beleidsinhoudelijke directies die het sociaal domein van Bonaire grotendeels vormgeeft. De pedagogisch inspecteur kinderopvang is werkzaam bij de afdeling Publieke Gezondheid van de directie Samenleving en Zorg van het OLB. De afdeling Publieke Gezondheid identificeert problemen en gezondheidsbedreigende factoren, maakt beleid en voert dat ook uit, geeft voorlichting, verzorgt vaccinaties en bewaakt de openbare hygiëne.

Wat ga je doen?

Als Toezichthouderkinderopvang houdt u toezicht op de kwaliteit van de kinderopvanglocaties door te toetsen deze zich aan alle eisen houden, zoals vastgesteld in de Eilandsverordening Kinderopvang Bonaire. Dit doet u door minimaal één keer per jaar een bezoek te brengen aan alle kindercentra om o.a. groepsgrootte, leid(st)er-kind-ratio, pedagogische beleidsplannen, reglementen en informatie aan ouders, ouderparticipatie en risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid te toetsen. Voor controles van de brandveiligheid, de voedselveiligheid en de veiligheid van speeltoestellen, kinderbedden en –boxen en de arbeidsomstandigheden wordt u ondersteund door respectievelijk de Brandweer en de Voedsel en Warenautoriteit.

Wat wij jou bieden

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, varieert tussen minimaal $2.065,- (aanloopschaal 7) en maximaal $3.608,- (functieschaal 9).

Wat zijn de eisen

Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante hbo-opleiding (SPH, PABO, SJD, HBO- Gezondheidszorg en Welzijn, Technische HBO, HBO-verpleegkunde), aangevuld met de opleiding Toezicht kinderopvang of ben je bereid om de opleiding te volgen. Je hebt werkervaring als inspecteur kinderopvang of minimaal 3 jaar werkervaring binnen de sector kinderopvang. Je beschikt over ervaring met pedagogische observaties en specifieke risicofactoren. Je bent communicatief vaardig in Papiamentu en in Nederlands. Daarnaast heb je affiniteit met wet- en regelgeving en inzicht in complexe situaties. Tevens ben je opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of ben je bereid om de boa opleiding te volgen. Tot slot ben je vaardig met verschillende computerprogramma’s, een betrouwbare teamspeler, beschik je over rijbewijs B en heb je een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat is ook belangrijk om te weten

Een opdracht kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan

Mail je sollicitatie met C.V. uiterlijk 29 juli 2022 naar: [email protected]. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het beleidsadviseur Welzijn, afdeling Educatie en Welzijn mw. Ruthmila St. Jago (+599 715 5311). De sollicitatiegesprekken zullen in week 31 (2-5 augustus 2022) plaatsvinden.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.