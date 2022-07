KRALENDIJK – Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) zet zich al jarenlang in voor het reduceren van wegwerpplastic op Bonaire middels het uitvoeren van projecten onder de naam Boneiru Duradero. Deze naam is nu veranderd naar WWF Dutch Caribbean.

Beyond Plastics

In de periode van 2012 tot en met 2021 heeft Boneiru Duradero met geld van WWF-NL op Bonaire meerdere projecten uitgevoerd en het Openbaar Lichaam Bonaire ondersteund bij het ontwikkelen van het verbod op wegwerpplastic. In de aanloop naar het verbod op wegwerpplastic introduceerde WWF-NL in maart een E-Learning programma over plasticreductie onder de noemer Beyond Plastics.

Beyond Plastics is een laagdrempelig E-Learning programma met luistermodules in Papiamentu en Engels. Het E-Learning programma is gratis, zodat iedereen op Bonaire meer kan leren over het belang plasticreductie.

Kleurplatenwedstrijd

In juni was er voor schoolkinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar een educatieve activiteit georganiseerd. De kinderen kregen een korte interactieve presentatie over wegwerpplastic en de schade voor natuur en mens. Daarna gingen de kinderen aan de slag met kleuren. De mooiste kleurplaten werden beloond met een prijsje, dankzij de sponsoren Between2Buns, Jibe City, Gio’s Gelateria & Caffé, Top1Toys, Something Sweet en NOBO Bonaire. De naschoolse opvang die hebben deelgenomen aan de kleurplatenwedstrijd zijn Dopey, Kristu Bon Wardador, Bon Kwido en Pelikaan.

In totaal hebben er circa 150 kinderen meegedaan.