KRALENDIJK- Op zaterdagavond heeft de viering van het 30-jarig bestaan van de Fundashon Wega di Number Boneiru (FWNB) veel mensen op de been gebracht.

Behalve diverse optredens van diverse muzikale groeperingen, werden er ook diverse prijzen verloot, waaronder een Nissan SUV. Die werd gewonnen door Jose Brito.

Hoewel in de loop van de avond een aantal keren regende, liet het publiek dat in groten getale op het evenement was afgekomen, zich daar niet door afschrikken.