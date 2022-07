Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langs komen zwemmen, tevens vliegen er tijdens zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden diverse Leisure voorzieningen voor onze gasten, een conferentie centrum, verschillende F&B voorzieningen, 2 zwembaden en luxe sportvoorzieningen.

Door de groei van ons resort en in verband met uitbereiding van ons team zijn wij per direct opzoek naar collega’s in de volgende functies:

Rooms Division Manager

Executive Housekeeper / Housekeeping Manager

Housekeeping Medewerker

Supervisor / Hoofd Beveiliging

Medewerker Beveiliging

Medewerker Front Office

Hospitality Duty Manager

Maintenance Medewerker

Maintenance Supervisor

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Hiernaast staat in ons hotel je persoonlijke ontwikkeling centraal. Het Delfins Beach Resort is nog steeds aan het groeien en er zijn volop doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren?

Kijk op onze website https://www.delfinsbeachresort.com/nl/vacatures voor de vacature omschrijving en sollicitatie procedure en mail uw brief en CV naar [email protected].

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.