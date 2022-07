Bagel and Bloom is een van de nieuwste culinaire hotspots op het eiland. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een super vriendelijke klantgerichte medewerker bediening (m/v).

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het soepele verloop van het welkom heten, de bestelling opnemen, serveren en het afrekenen met onze klanten.

Takenpakket:

Bedienen van klanten;

Samenwerken met de keukenbrigade;

Administratieve taken; kassa systemen;

Meehelpen en naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid en HACCP.

Profiel:

Relevante werkervaring is een pre;

Hands-on mentaliteit, flexibel, servicegericht, verantwoordelijk, stressbestendig;

In staat om klanten een bijzondere en gastvrije ervaring te bezorgen;

Het spreken van Spaans en/of Papiaments een pre.

Wij bieden:

Een uitdagende baan waarbij je met een gemotiveerd team werkzaam bent in het restaurant, met een passend salaris. Er is inbreng in de samenstelling van klantenservice.



Meer informatie en solliciteren:



Graag maken wij kennis met kandidaten die zich herkennen in het bovenstaande profiel. Bij interesse in deze functie ontvangen wij graag een motivatiebrief, voorzien van CV en referenties, via e-mailadres: [email protected]

