KRALENDIJK- Rangers van het Bonaire Marine Park en Washington-Slagbaai National Park hebben recent meegedaan aan een uitwisseling met Park Rangers uit Nederland en Curaçao.

In Nederland bezochten de rangers onder meer Nationaal Park Schiermonnikoog, dat wordt beheerd door natuurmonumenten. “Ook al is de vegetatie heel anders dan die van Bonaire, ze kunnen leren van het werk dat de rangers doen”, zegt STINAPA over deze ervaring. De rangers maakten historische wandelingen, deden mee brandoefeningen en draaiden mee met dagelijkse boswachtersactiviteiten.

Curaçao

Op Curaçao bezochten de rangers het Christoffel park, dat wordt beheerd door CARMABI. De rangers gingen hier mee met looptochten, hebben de Christoffelberg beklommen en hebben kennisgemaakt met een manier om geiten uit het park te verwijderen.