Staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties noemt het een gemiste kans voor de eilanden dat het voor de studenten die in het buitenland studeren, lastig is om na de studie terug te gaan naar die eilanden.

Na een gesprek vorige week met verschillende professionals van de eilanden over de problematiek, kwam de staatssecretaris met de vondst dat er behoefte is aan data en voorlichting. Met die data kan in kaart worden gebracht hoe de huidige situatie is en waar behoefte aan is. Voorlichting is ook goed voor de mens, daardoor weet je wat er kan en welke gevolgen keuzes hebben.

‘Er is ontzettend veel talent dat nu niet de kans krijgt die zij verdienen. We moeten duurzaam denken en vooral in mogelijkheden’, volgens mevrouw Van Huffelen.*

Wat duurzaam denken is, weet ik eerlijk gezegd niet. Van denken in mogelijkheden ben ik groot voorstander.

Wat duidelijk én teleurstellend is, is dat de staatssecretaris Ikki’s eiland niet leest.

Had ze dat wel gedaan, dan wist ze dat er allang onderzoek is gedaan naar waarom het zo lastig is om na de studie terug te gaan naar hun eiland.

Haar eigen ministerie presenteerde in 2017 het rapport We are deeply rooted. Uit dat rapport blijkt dat maar liefst 69% van de studenten in de toekomst in het Caribisch deel van het Koninkrijk zou willen wonen en werken.

De drie belangrijkste redenen voor terugkeer zijn: familie, klimaat en het leveren van een bijdrage aan hun thuiseiland.

Ook inventariseerde het rapport waarom uiteindelijk een groot deel af moet haken. Voor de meesten tellen het gebrek aan carrièremogelijkheden, het lage inkomen, de problemen rond wonen als zwaarwegende argumenten tegen terugkeer.

Daarnaast zijn er immateriële redenen. Als je jarenlang in Nederland hebt gewoond, ben je gewend geraakt aan een andere manier van werken en leven. Daarom bots je zo nu en dan met de wijze van werken op je thuiseiland.

‘Je moet weer leren geduldig te zijn’, zei een studente gisteren, ‘de vraag is niet of het eiland klaar is voor jou, maar of jij nog bij het eiland past.’*

Het is geen nieuws dat de wereld niet aan vlijt, maar aan rapporten en onderzoeken ten ondergaat.

Toch verbaas je je zo nu en dan nog over dit fenomeen. Zodra de overheid bijvoorbeeld een probleem aan de horizon ziet verschijnen, wordt er een Excelbestand geopend met daarin de telefoonnummers van al die bureaus gespecialiseerd in methodieken waarmee je mogelijke oplossingen weet te vermijden.

Dat deze methode het vertrouwen van de burger in de overheid niet vergroot, wordt op de koop toegenomen. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kon vorige week thuis tevreden vertellen dat ze het probleem van de studerende eilandkinderen duurzaam onder ogen heeft gezien.

Nog even wachten op wat data en op de juiste voorlichting en het probleem is opgepakt.

Niet aangepakt.

Bronnen: https://bonaire.nu/2022/07/14/van-huffelen-spreekt-antilliaanse-professionals-over-terugkeer-studenten

en http://ikkiseiland.com/2017/02/05/weconnect-de-diepe-wortels/

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 600 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.