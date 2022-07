Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De diabetesverpleegkundige verleent belevingsgerichte zorg aan mensen met diabetes type 1 en 2, zwangere met DM en bevordert het zelfmanagement. Zij organiseert deze zorg op een bedrijfsmatige wijze. Dit betekent het opzetten en houden van spreekuren, agendabeheer, bereikbaarheid en het materiaalbeheer ten behoeve van de directe patiëntenzorg.

De diabeteszorg wordt in volle breedte uitgeoefend,waaronder pomptherapie en CGM.

Dit ga je doen

Het houden van zelfstandige poliklinische spreekuren

Het geven van voorlichting, begeleiding en advies aan de patient met Diabetes Mellitus met de focus op de zorg aan de volwassen patient met veelal complexe problematiek en een groep kinderen met Diabetes Mellitus.

Het begeleiden van patienten met een insulinepomp en met continue glucose monitoring

Het geven van de voorlichting en educatie,instrueren en adviseren over glucoseregulatie, monitoren van risicofactoren en complicaties

De diabetesverpleegkundige analyseert de vastgelegde gegevens om te komen tot verpleegkundige diagnoses. Daarbij richt zij zich op het voorkomen van acute en chronische complicaties en heeft zij inzicht in de effecten van langdurige zorgverlening.

De diabetesverpleegkundige plant de verpleegkundige en de medische gerelateerde zorg in samenwerking en in overleg met de patiënt en de overige disciplines.

Dit neem je mee

Je bent MBO of HBO verpleegkundige aangevuld met de specialisatie diabetesverpleegkundige.

Je bent BIG geregistreerd.

Je hebt recente werkervaring op een diabetesafdeling.

Je beschikt over sociale vaardigheden.

Klinisch argumenteren is een van de sterke punten en het blijven ontwikkelen op de vakgebied.

Dit bieden we je

Wij bieden een boeiende baan in een dynamische en unieke zorgorganisatie met een prettige (leer)omgeving. Je bouwt een carrière op met ons.

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

De functie van diabetesverpleegkundige is ingedeeld in functiegroep 45 met een salaris van minimaal $ 2.761,= en maximaal $ 3.735,= bruto per maand op basis van 40 urige werkweek.

Spreek je geen Papiaments, dan kan je via ons gratis Papiaments cursussen volgen.

Woon je niet op Bonaire, dan kennen wij een vergoeding voor de tickets en verhuizing. Voor de eerste twee maanden krijg je een door Fundashon Mariadal aangewezen accommodatie.

Meer Informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Bij inhoudelijke informatie over de functie dan kun je contact opnemen met mevrouw Denise Tolud via email [email protected].

