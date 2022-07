KRALENDIJK- Bij de dienst Landbouw Veeteelt en Visserij experimenteert stagiair Ray van Dijk momenteel met de kweek van oesterzwammen op het eiland.

Van Dijk, die zelf opgroeide op Bonaire studeerde Biologie, waar hij zich vooral heeft verdiept in planten en schimmels. Deze kennis wil hij nu delen met LVV Bonaire. De bedoeling is om de zwammen te kweken op een duurzame manier, die daardoor gunstig is voor het eiland.

Oesterzwammen kunnen op heel veel verschillende substraten groeien zoals stro, koffiedik maar ook op karton. Het viel Van Dijk op dat karton nog niet lokaal wordt gerecycled, waardoor hij op het idee kwam de zwammen op gerecycleerd karton te kweken.

Handleiding

Van Dijk is al aangeland in de tweede fase van zijn onderzoek, in een ruimte die door LVV beschikbaar is gesteld. De stagiair werkt ook aan een kweekhandleiding, zodat de zwammen in de toekomst op grotere schaal kunnen worden geproduceerd op het eiland.