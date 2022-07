KRALENDIJK- Journalist en schrijver Boi Antoin, bekend van onder meer het dagblad Extra en als docent van verschillende cursussen over de historie en cultuur van Bonaire, heeft zaterdag in felle bewoordingen stelling genomen in de discussie rondom de ontwikkeling van de voormalige plantage door de familie Breemhaar.

Onder de titel ‘Bolivia moet Bolivia blijven’, schrijft Antoin onder meer niet te zullen accepteren dat niet van het eiland afkomstige buitenstaanders zich laatdunkend uitlaten over het eiland, of meer specifiek, het gebied van de Bolivia Plantage.

“Laat ik vooropstellen dat ik geen natuurkenner ben, geen bioloog, ik ben niet in Nederland geboren en ik ben naar geen enkele universiteit geweest. Maar ik weet wel heel goed wat er in de natuur van Bonaire en van Plantage Bolivia te vinden is”, aldus Antoin.

Expert

Antoin zegt zich uitermate teleurgesteld te voelen door een persbericht wat hem onder meer naar de krant Boneriano werd gestuurd door Metafoor, het bedrijf dat ook achter de ontwikkeling van het gebied zit.

Metafoor presenteert in het stuk de natuurkenner Johan van Blerk, van onder meer Tera Barra. Met name stoort Antoin zich aan de uitlatingen van Van Blerk, wanneer deze stelt: “het verhaal dat Bolivia waardevolle natuur kent is niet correct. Er liggen alleen maar een paar stukken tropisch woud, die aangetast zijn achtergebleven in het Noordoostelijke gedeelte en nog een stuk langs de rand van de rotswand. Er zijn grote stukken open land, waar maar heel weinig bomen of planten groeien. Al in 1956 werd gewaarschuwd voor de teloorgang van stukken natuur, maar er is niets ondernomen”.

Mooi

Volgens Antoin kent Bolivia wel degelijk mooie stukken en gebieden. “En als nu wordt gesteld dat Bolivia is kaal gegraasd, dan kan ik alleen maar wijzen naar de voormalige eigenaren van die gebieden, zoals de familie Hart zelf (verwezen wordt naar voormalig gezaghebber Richard Hart, red.) die het gebied hebben kaal laten vreten met hun geitenteelt.

Antoin zegt ook teleurgesteld te zijn in Van Blerk. “Toen Van Blerk enkele jaren geleden zich in begon te zetten voor het behoud van de natuur en van bomen op het eiland, voelde ik waardering voor deze persoon. Maar nu, met zijn verhaal over Bolivia, is dat danig veranderd”, zeg Antoin.

Antoin is overigens niet de enige die zich verbaasd heeft over de rol van Van Blerk en hoe deze lijkt te zijn ingezet in het media-offensief van de eigenaren van Bonaire Properties. Zo heeft ook ABC Online Media, waarvan Bonaire.nu deel uitmaakt besloten de persverklaring, waarin Van Blerk als expert werd opgevoerd met relativerende uitspraken over de natuurwaarde van Bolivia, niet te plaatsen. Dit omdat deze informatie weinig objectief overkwam en meer weg had van propaganda van de projectontwikkelaars.