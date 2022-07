KRALENDIJK- Veel ondernemers keken donderdag enigszins verstoord naar hun e-mail box die opeens uitpuilde van herhaalde facturen die door de KvK Bonaire vanmiddag werden uitgestuurd.

Enkele ondernemers klaagden over het feit dat ze dezelfde factuur inmiddels wel tien keer hadden ontvangen. Ondernemers die ingeschreven staan met meerdere bedrijven of die met meer dan één e-mails adres waren helemaal de klos. Dat was overigens niet de enige klacht van de ondernemers. Velen waren ook weer ontdaan over het feit dat de jaarlijkse bijdrage is verdubbeld of zelfs verdrievoudigd.

De vaststelling van de nieuwe tarieven is een lang traject geweest, waarover veel te doen is geweest. Zo waren de tarieven die eerste zouden worden geïntroduceerd per 1 januari 2022, nog een stuk hoger dan de bedragen die nu zijn uitgestuurd.

Feedback

De Kamer van Koophandels van de BES-eilanden en ministerie van Economische Zaken, verantwoordelijk voor de nieuwe tarieven, trokken zich de kritiek aan en gingen nogmaals om tafel over de voorgenomen tariefsverhoging.

Hoewel het nieuwe tarief dat uiteindelijk is vastgesteld in de meeste gevallen hoger is dan in voorgaande jaren, wijst de KvK er op dat de tarieven 10 jaar lang niet zijn verhoogd en de taken en werkzaamheden van de Kamer in de afgelopen jaren wel is gegroeid. Zo speelde de KvK een centrale rol in ondersteuningsmaatregelen tijdens COVID-19 crisis.

De tijd die gemoeid is geweest met het vaststellen van de nieuwe tarieven heeft er ook toe geleid dat facturen dit jaar veel later de deur uit zijn gegaan, dan in andere jaren het geval was.

Excuus

De KvK ontdekte zelf ook dat er iet fout was gegaan met de verzending van de facturen en bood verontschuldiging aan voor de herhaalde verzending. “Uiteraard hoeft elke factuur maar één maal betaald te worden”, meldt de KvK onder andere op haar Facebook Pagina.