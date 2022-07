Crystal Koolman (30 jaar) is Arubaanse en sinds februari dit jaar een van de 8 trainees van het Talentontwikkelprogramma Bonaire (TOP).

Ze volgt een werk- leertraject van 2 jaar en hoopt daarna op het eiland te blijven. “Ik ben verliefd op Bonaire en ik houd heel erg veel van mijn baan.” Zegt een stralende Crystal in Den Haag, waar ze even op werkbezoek en op vakantie is. “Leuk om iedereen weer te zien hier, maar Bonaire is thuis.”

Studie

Crystal heeft Social Work (HBO) afgerond aan de Hanzehogeschool in Groningen. Waarom helemaal daar, in het noorden van Nederland? “Ik houd van rust en vind Rotterdam en Amsterdam veel te druk.” Wel moest ze erg wennen aan de blanke omgeving in Groningen. “Niets kan je daarop voorbereiden, vindt Crystal. “Tussen internationale studenten voelde ik mij veel meer thuis. Dat heeft ook met taal te maken.”

Mensenwerk

Tijdens en na haar studie werkte ze al, onder meer als begeleider Persoonsgebonden Budget (PGB). Na haar studie werkte ze drie jaar in de kinderopvang, in de babygroep. Die betrokkenheid bij kinderen, die kan ze helemaal kwijt in haar rol als trainee-adviseur bij Best 4 Kids. Dit is een samenwerkingsverband tussen de lokale overheid (Openbaar Lichaam Bonaire) en diverse ministeries in Nederland.

Doel is om alle kinderen in Caribisch Nederland kwalitatief goede, veilige en toegankelijke kinderopvang en buitenschoolse opvang aan te bieden.

Werkdag

Haar werkdag begint om 07.30 uur en is heel gevarieerd; zo ondersteunt ze bij de organisatie van trainingen voor personeel in de kinderopvang. Bijvoorbeeld op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook werkt ze mee aan de toetsing van wetgeving uit Nederland; in hoeverre sluit die aan bij de lokale situatie in Bonaire? “Het is echt heel nuttig werk.” In de namiddag zoekt ze vaak andere trainees op om een ijsje te eten, of samen vliegtuigen te kijken.

Arubaan in Bonaire

“Bonaire is warm en rustgevend en de mensen zijn zo vriendelijk.” Ze horen diréct aan haar dat ze Arubaanse is ‘vanwege mijn Papiamento; ze zien het, ze horen het en ik blijf een trotse Arubaan natuurlijk!’ lacht Crystal. Eigenlijk spreekt ze de hele dag Papiaments, zowel tijdens haar werk als thuis.

Trainingen

Het TOP Traineeship biedt zo’n zes trainingen per jaar en ook intervisie en coaching. “Timemanagement vind ik heel nuttig want dat heb je toch echt nodig. Leren presenteren, dat kan ik ook gelijk toepassen.” En de koppeling met mensen in het TOP leertraject (dit is een leertraject voor werknemers die al langer in Bonaire wonen en werken, red.) vindt Crystal een verrijking. “Het is een mooie mix.”

Eilandskind

Wat brengt ze mee als eilandskind? “We zijn zo gemotiveerd om iets te betekenen voor de ontwikkeling van het eiland. Al is het iets kleins, alles helpt.” Ze is zich bewust van de snelle groei van Bonaire en vindt het spannend en belangrijk om hier onderdeel van te zijn.

Aanrader

Ja, zéker raadt ze anderen aan om te solliciteren voor het TOP traineeship. “Je moet wel een mensen mens zijn want je gaat met allerlei mensen om, het is zo divers. En de gemeenschap is klein, vergeet dat niet. “Niet moe worden van Bon dia zeggen, dat is belangrijk!” lacht Crystal.

Dit interview werd eerder gepubliceerd op https://stichtingweconnect.nl/. WeConnect is een educatieve stichting in Amsterdam. Wij verbinden Nederland met Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius via educatieve (multimediale) projecten waarbij Caribische studenten en young professionals centraal staan.