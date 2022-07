KRALENDIJK- Eerder deze week heeft staatssecretaris Van Huffelen (BZK) in Nederland een ontmoeting gehad met diverse professionals van de eilanden, om de problematiek te bespreken van de vele jongeren in het buitenland gaan studeren en vervolgens niet meer terugkomen. Volgens Van Huffelen een gemiste kans voor de eilanden.

“Gister heb ik met een groep ambitieuze mensen die een band heeft met de eilanden, gepraat over hun ervaringen en mogelijke oplossingen. We hebben met elkaar gekeken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat jongeren van de eilanden hier in Nederland goed kunnen landen wanneer ze hier willen studeren en vervolgens hoe we het daarna voor hen de moeite kunnen maken om weer terug te gaan” aldus de staatssecretaris.

Data

Volgens Van Huffelen is duidelijk dat er grote behoefte is aan data en voorlichting. Met data kan in kaart worden gebracht hoe de huidige situatie is en waar de behoeftes liggen. Daarnaast is het volgens de staatssecretaris van belang de eilandbewoners veel beter gaan voorlichten wat er allemaal kan en welke gevolgen verschillende keuzes hebben.

“Er is ontzettend veel talent dat nu niet de kans krijgt die zij verdienen. We moeten duurzaam denken en vooral in mogelijkheden”, aldus Van Huffelen over de ontmoeting.