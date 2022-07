KRALENDIJK- De onderwijsafdeling van STINAPA is gestart met een nieuw programma om een groep jongeren van FORSA bekend te maken met de natuur van het eiland. FORSA is een instituut dat kinderen of tieners opvangt met gedrags- of sociale problemen.

De organisatie biedt groepsbegeleiding, een rebound-faciliteit en een cultureel bemiddelaar. STINAPA heeft de krachten gebundeld met FORSA om een educatief programma aan te bieden waarbij ze binnen- en buitenlessen krijgen die hen leren over de natuur van Bonaire.

Sommige van de activiteiten omvatten het identificeren van vissen tijdens het snorkelen, het verkennen van grotten, bezoeken van paden en nog veel meer. Volgens STINAPA hebben de jongeren van het programma geleerd en er tevens van genoten.